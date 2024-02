Ogródki działkowe w Polsce są obecnie praktycznie we wszystkich miastach. Są to miejsca nie tylko do uprawy warzyw i owoców, ale przede wszystkim stanowią oazę spokoju oddzielającą od zgiełku miejskiego życia. Nic więc dziwnego, że opiekunowie działek bardzo o nie walczą. Na szczęście jest wiele programów dotacyjnych, z których mogą skorzystać, aby uczynić swoje ogrody jeszcze piękniejszymi i bardziej ekologicznymi.