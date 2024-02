Władze Rosji ogłosiły zakaz importu bananów od pięciu czołowych dostawców z Ekwadoru. Wszystko przez to, że po zapowiedzi prezydent Daniel Noboi, że przekaże on stare rosyjskie uzbrojenie do USA. W zamian Ekwador kupi nową amerykańską broń o wartości 200 mln dolarów.