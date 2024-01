Benzyna 95, diesel i LPG drożeją od 29 stycznia. Nic co dobre nie trwa wiecznie

Ceny benzyny, oleju napędowego oraz gazu LPG zapowiadają najnowsze raporty analityków. Jakie kwoty powitają kierowców już od poniedziałku 29 stycznia?

- Nic co dobre nie trwa wiecznie i ciągnąca się od połowy listopada spadkowa seria na detalicznym rynku paliw dobiegła końca. (…) Cena ropy Brent przekroczyła w tym tygodniu 82 dolary. To najwyższy poziom w tym roku. Jeśli taki kierunek zmian na rynku naftowym utrzyma się, to kierowcy w Polsce mogą na dłużej pożegnać się z obniżkami na stacjach - ogłosili analitycy e-petrol.pl.

Benzyna 95 diesel i LPG taniej. Ile kosztuje paliwo?

Na stacjach paliw w mijającym tygodniu pojawiły się dawno niewidziane podwyżki cen. Benzyna 95 podrożała o 3 grosze. W efekcie kosztuje obecnie 6,25 zł/l, czyli tyle co na początku roku.

Olej napędowy zdrożał o 4 grosze. Obecnie litr diesla kosztuje średnio 6,43 zł. Na niezmienionym poziomie pozostaje cena autogazu. LPG można tankować średnio za 2,89 zł/l.

Nowe ceny na stacjach paliw od poniedziałku 29 stycznia

Podwyżki cen paliw zobaczymy także od poniedziałku 29 stycznia. Benzyna 95 będzie średnio kosztować w przedziale 6,24-6,37 zł/l. Olej napędowy będzie można kupić za 6,43-6,56 zł/l. Gaz LPG to cena na poziomie 2,84-2,90 zł/l.

Paliwo Cena od 29 stycznia 2024 roku Benzyna 95 6,24-6,37 zł/l Olej napędowy czyli diesel 6,43-6,56 zł/l Gaz LPG 2,84-2,90 zł/l

Skokowy wzrost cen paliw na stacjach

Analitycy BM Reflex zauważają, że w mijającym tygodniu ceny paliw na większości stacji rosły skokowo. Stąd też średnie zmiany w kosztach tankownia na poziomie 7-8 groszy na litrze za benzynę i olej napędowy.

Benzyna 95 zdrożała o 8 groszy do ceny 6,32 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 poszła w górę o 7 groszy do poziomu 6,86 zł/l. Olej napędowy podrożał o 8 groszy - litr diesla kosztuje 6,49 zł. Gaz LPG – 2,89 zł/l (+1 gr/l).

Przed nami kolejne podwyżki cen paliw

Eksperci podkreślają, że po raz ostatni z tak dużymi podwyżkami mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie listopada 2023 roku. Po tym nastąpił dziewięciotygodniowy okres obniżek cen.

- To prawdopodobnie nie koniec podwyżek cen na stacjach, ponieważ skala zmian cen na rynku hurtowym, stanowiąca podstawę do zmian cen na stacjach, nie została w całości przełożona na ceny przy dystrybutorach. Dodatkowo z uwagi na fakt, że ceny w hurcie będą najprawdopodobniej rosły w przyszłym tygodniu, spodziewamy się dalszych podwyżek od 5 do 10 groszy na litrze benzyn i diesla. W mniejszym stopniu będą rosły ceny autogazu tu spodziewamy się podwyżek w przedziale 3-5 groszy na litrze - wyliczyli analitycy BM Reflex.