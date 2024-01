Telewizja Polska ma z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą emisji obligacji od 2016 r. Jesienią 2022 r. został zawarty do niej aneks, zwiększający wartość emisji z 300 do 950 mln zł. To w ramach tego programu na początku grudnia 2023 r. TVP przeprowadziła największą dotychczas jednorazową transakcję, sprzedając BGK obligacje o wartości 550 mln zł.

Niecały miesiąc później minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz postawił TVP, Polskie Radio i Polską Agencję Prasową w stan likwidacji. Zgodnie z prawem otwarcie likwidacji spółki oznacza, że wyemitowane przez nią obligacje stają się natychmiast wymagalne.

