Sylwester 2023: Czy 31 grudnia to niedziela handlowa?

Ostania niedziela 2023 r., podobnie jak większość niedziel w tym roku, to niedziele niehandlowa. Mówią o tym przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy o dniach wolnych od pracy. Zakazem handlu objętych jest większość placówek handlowych.

Zakupów nie zrobimy dziś ani w sklepach typu Lidl czy Biedronka, ani w marketach wielkopowierzchniowych. Zakaz handlu nie obejmuje jednak wszystkich placówek. Przepisy wprowadzają kilka wyjątków. Jeśli chcesz dziś zrobić zakupy i zastanawiasz się, gdzie, oto kilka wskazówek.

31 grudnia: Jakie sklepy są otwarte w sylwestra 2023?

Lista placówek nie objętych zakazem handlu w niedzielę i święta liczy 32 pozycje. To oznacza, że istnieje spora szansa, że w tego typu miejscach zrobimy zakupy również niedzielę. W niedziele niehandlowe mogą być otwarte:

stacje paliw,

sklepy, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek ;

; piekarnie, cukiernie i lodziarnie, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;

placówki handlowe, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;

kwiaciarnie;

apteki i punkty apteczne;

placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;

placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;

sklepy działające na terenie dworców, lotnisk czy hoteli;

placówki handlowe organizowane wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych.

Przed udaniem się na zakupy do tego typu miejsc warto się upewnić (o ile oczywiście istnieje taka możliwość), czy rzeczywiście wybrany przez nas sklep pracuje w niedzielę. Warto pamiętać, że ostateczną decyzję o otwarciu podejmuje właściciel czy zarządca. Fakt, że dane miejsce może być otwarte w niedzielę nie oznacza, że będzie.

Zakaz handlu w niedzielę w 2024 roku

Przypomnijmy, że przed wyborami Koalicja Obywatelska (największy podmiot nowej koalicji rządzącej), zapowiadała zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Deklarując jednocześnie, że każdy pracownik będzie miał zapewnione dwa wolne weekendy w miesiącu i podwójne wynagrodzenie za pracę w te dni. Za zniesieniem zakazu handlu opowiadała się też Trzecia Droga.

Analitycy obserwujący scenę polityczną wskazują jednak, że ta obietnica może być trudna do spełnienia. Powodów jest kilka. Chodzi m.in. o opór w ramach samej koalicji rządzącej. Przeciwko zniesieniu zakazu opowiada się bowiem Lewica. Z drugiej strony rządząca większość musi się liczyć zwetem prezydenta. Jak będzie zatem wyglądał zakaz handlu w niedzielę w 2024 r.? Póki obowiązują nas te same zasady, co w roku 2023 (czyli zdecydowana większość niedziel to niedziele niehandlowe).