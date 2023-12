Po gwałtownym spadku w poprzednich miesiącach, obecnie spadek inflacji - co naturalne - jest już wolniejszy. Jest to w pełni zgodne z naszymi wcześniejszymi przewidywaniami. Nadal inflacja zachowuje się tak, albo prawie tak, jak to wynika z naszych przewidywań, projekcji. Prognozy NBP wskazują, że w kolejnych kwartałach inflacja w Polsce będzie nadal stopniowo spadać. Ten spadek jest, oczywiście, wolniejszy, czy może nawet coraz wolniejszy - jak we wszystkich krajach: im niższy poziom, tym wolniejszy spadek - ale on następuje - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Inflacja spada

Inflacja spada i jest na ścieżce zmierzającej do naszego celu inflacyjnego […] Spadek inflacji jest niesłychanie szybki, ale zgodny z projekcjami Narodowego Banku Polskiego - dodał.

Przewidujemy, że inflacja będzie nadal zmierzać w kierunku celu inflacyjnego i w ciągu dwóch lat dojdzie do osiągnięcia tego celu, tak jak to przedstawiliśmy w projekcji - powiedział także.

Podkreślił, że ważne jest to - "na co czekaliśmy długo" - że obniża się także systematycznie inflacja bazowa. Według wstępnych szacunków, jest ona już o ok. 5 pkt proc. niższa niż w szczycie z marca tego roku, powiedział szef banku centralnego.

Krótkie wystąpienie

Tym razem wystąpienie Glapińskiego było bardzo krótkie. Już po kilkunastu minutach prezes NBP przeszedł do odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Liczba zadanych pytań też była wyjątkowo krótka "z uwagi na napięty kalendarz" prezesa NBP. Poprzednie tego typu spotkania z dziennikarzami trwały często godzinę lub dłużej.

Stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych, tym samym główna stopa referencyjna została utrzymana na poziomie 5,75 proc. Decyzja Rady, była zgodna z prognozami ekonomistów, z którymi rozmawiała PAP.

Po środowej decyzji Rady, stopa referencyjna została utrzymana na poziomie 5,75 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa nadal wynosi 6,25 proc., stopa depozytowa - 5,25 proc., stopa redyskontowa weksli to nadal 5,8 proc., a stopa dyskontowa weksli - 5,85 proc.

W tym roku RPP dwukrotnie obniżyła stopy procentowe. Raz we wrześniu o 75 pkt. bazowych, a drugi raz - w październiku, o 25 pkt. bazowych. Łącznie stopy spadły o 1 pkt. proc.