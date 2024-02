W przedwyborczej kampanii zapowiadano kredyt 0 proc. Minister Krzysztof Hetman w Radiu ZET mówił, kogo taki kredyt miałby dotyczyć. W elemencie dotyczącym wsparcia dla kredytobiorcy jest propozycja, by poziomem 0 proc. były objęte rodziny wielodzietne, posiadające co najmniej 3 dzieci, a także osoby słabiej usytuowane, które chcą partycypować w kosztach budownictwa społecznego, np. w towarzystwach budownictwa społecznego . Pozostali nie – tłumaczył w Radiu ZET minister rozwoju i technologii.

Dopytywany dlaczego rząd nie zrealizuje obietnicy wyborczej, czyli kredyt 0 proc. dla wszystkich, polityk PSL odpowiada: - To jest "koalicja 15. października”".

I dodał, że były składane różne propozycje – PSL 1,5 proc., KO 0 proc., a Lewica chce budować mieszkania na wynajem – i teraz on w resorcie rozwoju stara się połączyć wszystkie postulaty. - Jestem przekonany, że nam się to uda – podkreślił

Kiedy ruszy program?

Na pytane kiedy ruszy program odpowiedział:- Liczę, że będzie to druga połowa tego roku – stwierdził. I zaznaczył, że najpierw muszą się zakończyć konsultacje, później projekt zostanie przedłożony do uzgodnień resortowych, a następnie do prac sejmowych.