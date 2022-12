Wiceminister rozwoju Piotr Uściński, w niedawnej rozmowie z DGP, zapytany,, odpowiedział: - Chcemy przeprowadzić proces legislacyjny tak, by w przyszłym roku polskie rodziny mogły wziąć tani kredyt na własne mieszkanie. Mówi się o wakacjach, a na pewno przed jesiennymi wyborami. - Szacujemy, że w 2023 r. będzie to kilka do kilkunastu tysięcy wniosków, a w kolejnych latach od 30 do 40 tys. wniosków rocznie - mówił Uściński. Minister ocenił też, że wprowadzenie takiej oferty pozytywnie wpłynie na rynek mieszkaniowy od strony popytowej.