Podczas wielu spotkań w Brukseli udaje nam się uzyskać potwierdzenie tego, co od pewnego czasu można spotkać w dyskusji publicznej odnośnie rewizji KPO i co ważne środków finansowych, które z tego tytułu wpłyną do naszego kraju. Przypomnę, jest to ponad 5 mld euro, które wpłyną w ramach zaliczki, w ramach rewizji KPO do Polski - powiedział minister w rozmowie z dziennikarzami.

"W terminie"

Co istotne, te działania które podejmowaliśmy przez ostatnich kilka, kilkanaście miesięcy przyniosły rezultaty w terminie. Złożyliśmy wniosek w terminie, jeśli chodzi o rewizję KPO, i również w terminie, mamy nadzieję, uzyskamy te środki finansowe. Co istotne, dziś podczas spotkań uzyskaliśmy informację, że możliwe, że jeszcze w tym roku, jeśli urzędniczy aparat brukselski wyrobi się w terminie, te środki będą mogły wpłynąć do Polski. Czyli jest szansa, że jeszcze w tym roku, w grudniu, te środki trafią do Polski. Jeżeli nie, to w pierwszych miesiącach przyszłego roku zaliczka w wysokości ponad 5 mld euro trafi do naszego kraju - wyjaśnił Grzegorz Puda, dziękując jednocześnie "wszystkim, którzy się do tego przyczynili"

"Wielki sukces pana premiera"

Gdyby nie ciężka praca wielu osób, również całego rządu, z pewnością nie udałoby się tych środków pozyskać. To wielki sukces pana premiera Mateusza Morawieckiego. To wielki sukces Zjednoczonej Prawicy - powiedział minister.