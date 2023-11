Projekt nowelizacji ustawy autorstwa KO o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne został opublikowany na stronie internetowej Sejmu.

Kogo obejmie projekt?

Projekt dotyczy wprowadzenia zasady, zgodnie z którą "majątki odrębne małżonków najważniejszych osób pełniących funkcje publiczne tj.: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra, jak również wójta, burmistrza, prezydenta miasta, członków zarządu powiatu i województwa, jak również posłów i senatorów będą podlegać ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym".

Co z majątkiem żony premiera Morawieckiego?

Oświadczenia majątkowe składają politycy czy sędziowie. Nie ma obowiązku ujawniania majątku przez pozostałych obywateli. Trzymamy się w tej sprawie litery prawa - powiedział premier Mateusz Morawiecki pytany o majątek swojej żony w 2022 roku.

Żądania, by żona premiera ujawniła swój majątek, są wysuwane m.in. ze strony polityków opozycji w związku z informacją o rozdzielności majątkowej Mateusza Morawieckiego i Iwony Morawieckiej oraz doniesieniami mediów o ich majątku.

W listopadzie 2021 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjne są przepisy ws. oświadczeń majątkowych najważniejszych urzędników państwowych odnoszące się do majątku ich dzieci, dzieci ich małżonka i dzieci przez nich przysposobionych. Regulację w sprawie jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych, także ich małżonków - przed jej podpisaniem - zaskarżył w 2019 r. prezydent Andrzej Duda. W związku z orzeczeniem TK ustawa ta nie została podpisana przez prezydenta i nie weszła w życie.

Niejawne majątki

W uzasadnieniu projektu przypomniano, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym, w sytuacji rozdzielności majątkowej, tego typu majątki odrębne nie podlegają zasadom jawnych oświadczeń majątkowych. W ocenie autorów projektu, po nowelizacji należałoby również "określić czas, w którym prezydent wyda nowe rozporządzenie dotyczące treści oświadczenia majątkowego, a także określić termin na wypełnienie nowych oświadczeń majątkowych przez osoby wskazane w ramach niniejszej nowelizacji".

Jak wyjaśniono, "podstawowym założeniem rozporządzenia jest uzupełnienie treści druku oświadczenia majątkowego składanego przez Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Wicemarszałków Sejmu i Senatu, Premiera, Wicepremiera oraz ministrów o część dotyczącą majątku odrębnego małżonka oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową".

Więcej oświadczeń majątkowych

Projektodawcy proponują również, aby przepisami ustawy, a w szczególności obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych objąć wszystkich prezesów, wiceprezesów i członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa bez względu na jego wielkość.

Według projektowanych przepisów oświadczenia o stanie majątkowym prezesów, wiceprezesów i członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również pracowników agencji państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy - lub stanowiska równorzędne będą jawne, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację mienia.

3 miesiące na zaprzestanie działalności gospodarczej

Osoby pełniące funkcje publiczne, które według nowych przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, byłyby zobowiązane do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej albo do zbycia udziałów lub akcji miałyby na to 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.

Projektodawcy uzasadniają proponowane zmiany koniecznością wprowadzenia transparentności organów zarządzających spółek z udziałem Skarbu Państwa. "Niniejsza propozycja zmiany przepisów uniemożliwi budowanie lub pogłębianie polityczno-biznesowych układów, które opierają się na wykorzystywaniu znajomości politycznych w celu budowania majątku osób zasiadających w organach spółek z udziałem Skarbu Państwa kosztem finansów publicznych" - czytamy w uzasadnieniu.

Tusk o projekcie

Złożenie projektu zapowiedział wcześniej podczas konferencji prasowej w Sejmie lider PO Donald Tusk. Przedstawiając plany na najbliższy czas poinformował, że "w interesie reputacji klasy politycznej jest, abyśmy jak najszybciej przyjęli tę ustawę, zgodnie z którą każda posłanka, każdy poseł, senatorka, senator, minister, premier, prezydent miasta, burmistrzyni - będą ujawniali także majątki swoich współmałżonków".

Mam nadzieję, że tutaj będzie można liczyć na solidarność wszystkich ugrupowań, bo to jest obiektywnie w interesie całej klasy politycznej, aby te spekulacje wreszcie przestały funkcjonować - podkreślił Tusk.

Jak mówił, "termin +czyste ręce+ dobrze opisuje ten projekt". "estem przekonany, że przetnie to spekulacje i tak naprawdę jest w interesie wszystkich polityków - powtórzył lider PO.