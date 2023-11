"Władimir Putin weźmie udział w wirtualnym szczycie G20" - poinformował w niedzielę w mediach społecznościowych rosyjski program telewizyjny Vesti, powołując się na harmonogram Putina na nadchodzący tydzień.

Putin nie pojechał na dwa ostatnie spotkania G20 - których gospodarzami były Indie we wrześniu i Indonezja w zeszłym roku. Wysłał jednak ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Tym razem szczyt ma być "wirtualny". Indie poinformowały w sobotę, że ich premier Narendra Modi będzie przewodniczył szczytowi, by "kontynuować kluczowe, wybrane punkty, zaplanowane na szczycie w New Delhi".

Zagraniczne podróże Putina

Putin odbył kilka podróży poza Rosję, odkąd Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał nakaz jego aresztowania w związku z bezprawną deportacją ukraińskich dzieci.

Grupa G20 obejmuje 19 największych gospodarek świata oraz Unię Europejską.