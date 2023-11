Rozpoczęła się tradycyjna konferencja szefa NBP. Wielu na nią czekało, bo jest pierwsza po październikowych wyborach parlamentarnych. Adam Glapiński przedstawia powody, dla których Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Jak wyjaśnił, "pokonaliśmy zdecydowanie hydrę wysokiej inflacji, nie ma jej w Polsce".

Adam Glapiński rozpoczął od przypomnienia, że NBP jest "najbardziej niezależną instytucją w Polsce". Potem mówił o powodach braku zmiany wysokości stóp procentowych. - Dane i prognozy potwierdzają słuszność tamtych decyzji. Inflacja nadal spada, w październiku wyniosła 6,5 proc. Była więc trzykrotnie niższa, niż w swoim szczycie w lutym. W ciągu ośmiu ostatnich miesięcy inflacja obniżyła się o 12 pkt proc. - mówi.

Jak mówił, najnowsza projekcja NBP "pokazuje, że inflacja w Polsce będzie się nadal obniżać". - Choć jej dalszy spadek - jak przewidywaliśmy już poprzednio w projekcjach - będzie wolniejszy niż dotychczas - powiedział prezes NBP.

Jak dodał, obserwowany na całym świecie spadek inflacji, "będzie się teraz dokonywał wolniej, ale będzie dalej postępował".

Zgodnie z tą projekcją, cel inflacyjny NBP, czyli 2,5 proc. plus/minus 1 pkt. proc., będzie osiągnie dopiero pod koniec 2025. Oznacza to, że horyzont powrotu inflacji do celu, nie zmienił się zasadniczo w stosunku do tego, który przewidywaliśmy w lipcu, mimo że obniżyliśmy stopy procentowe - wskazał Glapiński.

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 5.75 proc., stopa lombardowa - 6,25 proc., stopa depozytowa wynosi nadal 5,25 proc., stopa redyskontowa weksli to nadal 5,8 proc. a stopa dyskontowa weksli - 5,85 proc.

W tym roku RPP dwukrotnie obniżyła stopy procentowe. Raz we wrześniu o 75 pkt. bazowych, a drugi raz - w październiku, o 25 pkt. bazowych. Łącznie stopy spadły o 1 pkt. proc. Analitycy, którymi rozmawiała PAP, spodziewali się kolejnej obniżki także w listopadzie.

Według wstępnych danych GUS, inflacja w październiku wyniosła 6,5 proc. w ujęciu rocznym.