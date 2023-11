Zgodnie z obowiązującym prawem, informacja o wynagrodzeniach członków najwyższych władz NBP jest jawna. Zgodnie z ostatnimi opublikowanymi danymi, łączne wynagrodzenie brutto członków zarządu polskiego banku centralnego (wyłączając prezesa, pierwszego wiceprezesa i prezesa) wyniosło w 2022 roku 3 156 029 zł, co w przeliczeniu na współczynnik 4,3, oznaczający przeciętne zatrudnienie w ubiegłym roku, daje średnio 733 960 zł. To z kolei oznacza miesięcznie, w zaokrągleniu, 61 tys. zł brutto. Tyle średnio otrzymywał każdy z szeregowych członków zarządu NBP. Obecnie to grono liczy pięć osób.

Reklama

Marta Gajęcka jest absolwentką międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada także polsko-francuski dyplom Studiów Europejskich prowadzonych przez SGH wraz z Instytutem Nauk Politycznych w Paryżu. W latach 2007-2010 pełniła funkcję Wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu. W tym samym czasie pełniła także rolę wicegubernatora w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Pełniła również funkcje m.in.: partnera i dyrektora w Ernst & Young, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, radcy ds. finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz radcy ds. finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy OECD w Paryżu. Obecną funkcję pełni od 1 stycznia 2021 r.

Paweł Mucha jest adwokatem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Praktykę prawniczą odbywał w Kancelariach Prawnych i Adwokackich w Poznaniu, Szczecinie i Gryfinie. Posiada doświadczenie w organach nadzorczych i kontrolnych oraz w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Od czerwca 2021 r. do sierpnia 2022 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA. Był także m.in. Zastępcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP. W zarządzie NBP zasiada od 1 września 2022 r.

Reklama

Piotr Pogonowski jest profesorem nauk prawnych, radcą prawnym. Ukończył studia prawnicze i historyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie w 2001 r. uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy z zakresu prawa upadłościowego, a w 2004 r. – doktora habilitowanego. Profesorem zwyczajnym został w 2010 r. Pracował m.in. w służbach legislacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w Sądzie Najwyższym. W latach 2015-2016 pełnił obowiązki szefa, a w latach 2016-2020 kierował Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odpowiadającą m.in. za ochronę ekonomicznych interesów państwa. Obecną funkcję pełni od 1 marca 2020 r.

Rafał Sura jest absolwentem prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2008 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych o specjalności prawo finansowe, a w 2014 roku doktora habilitowanego nauk o specjalności prawo administracyjne. Wykładowca akademicki, autor publikacji naukowych i opinii prawnych z zakresu prawa bankowego i administracyjnego. Były członek organów nadzorczych spółek prawa handlowego. Członek Rady Naukowej Przeglądu Sejmowego i Probacji. Od 16 listopada 2016 roku do 21 lipca 2022 roku był członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Do zarządu NBP wszedł 28 lipca 2022 r.

Reklama

Paweł Szałamacha ukończył Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Collège d’Europe w Brugii (LLM- Master of European Law). W latach 1994-2004 wykonywał zawód prawnika i uzyskał tytuł radcy prawnego. W 2003 r. współzałożyciel Instytutu Sobieskiego oraz jego prezes w latach 2008-2011. Odbył studia z zarządzania publicznego w John F. Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda, uzyskując stopień Master in Public Administration (Mid-Career MPA). Był ministrem finansów (2015-2016), wiceministrem Skarbu Państwa, posłem. W zarządzie NBP zasiada od 6 października 2016 r., na drugą kadencję został powołany 12 października 2022 r.

Prezes NBP zarobił w 2022 r. ogółem brutto 1 317 379 zł, czyli 109 781 zł miesięcznie. W kwietniu 2023 r. podczas konferencji prasowej, szef NBP zaprezentował dane (kwoty za PAP i ksiegowosc.Infor.pl), z których wynika, że najwięcej zarabia prezes banku centralnego Szwajcarii, ponad 1 mln euro. Na kolejnych miejscach pod względem zarobków wyrażonych w euro znaleźli się prezesi banków centralnych: Danii – ponad 600 tys., Niemiec, Włoch i Europejskiego Banku Centralnego – w granicach 500 tys. euro, a następnie Francji, Austrii, Szwecji – poniżej 400 tys., i wreszcie Polski – z ok. 300 tys. euro. Adam Glapiński zaprezentował także dane, z których wynikało, że wynagrodzenie brutto prezesa polskiego banku centralnego jest 3-4 krotnie niższe niż prezesów działających w Polsce banków komercyjnych.

Profesor Adam Glapiński jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), z tą uczelnią pozostał związany jako wykładowca. Wykładał m.in. w Polskiej Akademii Nauk, Inter-University Centre of Postgraduate Studies w Dubrowniku, University of Colorado at Boulder, United States Business and Industrial Council na University of Missouri i University of Kansas oraz Institut Superieur de Gestion. Był ministrem budownictwa i gospodarki przestrzennej, ministrem współpracy gospodarczej z zagranicą, posłem i senatorem. Był m.in. przewodniczącym rad nadzorczych Banku Rozwoju Eksportu oraz KGHM Polska Miedź. W latach 2007-2008 był prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Polkomtel S.A. W latach 1993-2001 kierował Instytutem Wolności Ekonomicznej i Politycznej. W latach 2010-2016 zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej, następnie został członkiem zarządu NBP i w tym samym roku jego prezesem. Ponownie na tę funkcję został wybrany 12 maja 2022 roku.

Wiceprezes NBP, pierwszy zastępca prezesa, zarobił w 2022 r. 1 073 869 zł brutto, czyli średnio w zaokrągleniu 89,5 tys. zł brutto. Pełniąca tę funkcję Marta Kightley, doktor hablitowany nauk ekonomicznych, jest zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Instytucie Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej (Katedra Ekonomii Politycznej i Historii Myśli Ekonomicznej). W latach 2007-2010 pracowała w służbie dyplomatycznej. Do zarządu NBP weszła 8 marca 2020 r.

Wiceprezes NBP zarobił w 2022 r. 1 072 562 zł, średnio około 89 tys. zł brutto miesięcznie. Adam Lipiński jest absolwentem Akademii Ekonomicznej (dziś Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu. Był posłem przez kilka kadencji, pełnił m.in. funkcje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka kilku komisji sejmowych, m.in. Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Komisji Przekształceń Własnościowych, Podkomisji podstaw ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego, Komisji Skarbu Państwa. Dwukrotnie był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pracował także w kilku instytucjach bankowych. W zarządzie NBP zasiada od 4 listopada 2020 r.