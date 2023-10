"Twój profil zaufany wygasa"

Ministerstwo Cyfryzacji po raz kolejny przypomina o konieczności przedłużenia ważności profilu zaufanego. "PRZYPOMINAMY 31 października br. wygasną profile zaufane o ważności automatycznie przedłużonej podczas pandemii. Ważność profilu możesz przedłużyć online na stronie pz.gov.pl." - informuje resort.

W mediach społecznościowych Ministerstwa Cyfryzacji w komentarzach do komunikatu wiele osób informuje, że w ostatnim czasie występują problemy z przedłużeniem ważności profilu zaufanego.

Reklama

Reklama

Dlaczego trzeba przedłużyć ważność profilu zaufanego?

Sms o treści "Twój profil zaufany wygasa 31.10.2023 r. Przedłuż jego ważność po zalogowaniu na konto. Więcej informacji i podstawa prawna: gov.pl/profilzaufany/aktualności", w połowie października dostało wiele osób.

Wśród niektórych wiadomość wzbudziła obawę, że może być to fałszywy SMS. Ministerstwo Cyfryzacji jednak wyjaśniło, że informacja jest skierowana do osób, których profile zaufane wygasną 31 października. Ważność profilu zaufanego wynosi 3 lata, ale podczas pandemii była automatycznie przedłużana. Teraz należy zrobić to samodzielnie.

Jak przedłużyć ważność profilu zaufanego?

Zgodnie z informacją Ministerstwa Cyfryzacji trzeba się zalogować na stronie pz.gov.pl przy pomocy danych do logowania lub za pośrednictwem banku.

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, w prawym górnym rogu zobaczymy swoje dane i niebieską strzałkę. Należy rozwinąć menu pod strzałką i wybrać "Profil zaufany". W szczegółach profilu trzeba kliknąć "Przedłuż ważność lub zmień dane", a następnie "Dalej".

Pojawi się okno z naszymi danymi kontaktowymi. Można je potwierdzić lub edytować, jeśli się zmieniły. Następnie otrzymamy SMS i e-mail z kodami autoryzacyjnym. Trzeba je wpisać w odpowiednie pola i wybrać "Dalej".

Jeśli kody są prawidłowe, zobaczymy potwierdzenie przedłużenia ważności profilu zaufanego o 3 lata. Otrzymamy również e-mail z potwierdzeniem.

Przed wylogowaniem należy wejść w "Szczegóły profilu" i w sekcji "Dane użytkownika" znaleźć "Nazwę użytkownika" i ją zapamiętać. Przyda się podczas kolejnego logowania.