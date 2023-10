Czy jest pan w stanie przeprowadzić równanie, z którego wynika, że 194 to więcej, niż 248? - pyta Bogdan Rymanowski. Nie jestem w stanie - odpowiada w Radiu ZET wiceminister finansów. Będzie to ekstremalnie trudne. Ale nie jest to niemożliwe - tak gość Radia ZET Artur Soboń ocenia szansę na zbudowanie większości sejmowej przez PiS i premiera Morawieckiego. Posłowie opozycji przejdą do partii jeszcze rządzącej? Przejścia do PiS-u… będzie trudno. Nie wiem, czy tej większość stworzyć się nie uda. Dziś nic nie jest przesądzone – komentuje polityk PiS.

PiS przegrał przez Polski Ład?

Pytany o to, czy Prawo i Sprawiedliwość przegrało m.in. przez Polski Ład, który wiceminister Soboń poprawiał, Gość Radia ZET odpowiada: No i poprawiłem. Gdybyśmy nie przeprowadzili zmian, które przeprowadziłem, rozmawialibyśmy w innej rzeczywistości - dodaje polityk. Wiceminister finansów zaznacza, że przeprowadził w Polsce największą obniżkę podatków po 1989 roku. Polacy dostali 27 mld w zwrotach podatków. W sumie podatku zapłacili o 36 mld mniej. Polacy do dostrzegli, ale to nie było decydujące o wyniku wyborów - mówi wiceszef resortu finansów.

W jakim stanie finansów oddacie Polskę w ręce opozycji? - pyta prowadzący. W stanie, który jest nie tylko stabilny, ale lepszy, niż w 2015, kiedy przejmowaliśmy władzę - ocenia Artur Soboń. W ogóle jesteśmy w sytuacji, w której tak dobrze nigdy w Polsce nie było. Jeśli spojrzymy na polską historię i PKB, średnie w relacji do innych państw Europy zachodniej, to od momentu, kiedy mierzymy polskie PKB, dziś jesteśmy najbogatsi w całej swojej historii – ocenia Gość Radia ZET. Jego zdaniem, jeśli spojrzymy na sytuację wykorzystywania szans po 1990 roku, (…) poza Chinami jesteśmy najszybciej rozwijającą się gospodarką na świecie.

"Próba kłamstwa założycielskiego"

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych - 192 mld złotych w przyszłym roku? To próba kłamstwa założycielskiego, która jest nachalnie sączona przez niektórych polityków opozycji i bardzo łatwo zbijana przez nas, przez banki odpowiada wiceminister Soboń. - Jeśli spojrzymy na deficyt w relacji do PKB, to my ten dług przez trudne 8 lat naszych rządów w relacji do PKB zmniejszyliśmy. Nasi poprzednicy go o 7,5 pkt proc. zwiększyli - dodaje.

Minister podkreśla, że sytuacja dziś, jeśli chodzi o PKB Polski jest bardzo dobra. Już dziś obsługujemy dług z roku przyszłego. Nawet w tych trudnych dziś warunkach budżetowych - bo prowadzimy ostrożną politykę fiskalną, ten rok jest trudnym rokiem spowolnienia gosp. - obsługa długu nie przekracza 2 proc. PKB – zaznacza gość Bogdana Rymanowskiego.

"Za to powinni być rozliczani"

Czy w spółkach Skarbu Państwa mogą być zatrudniani krewni członków partii rządzącej? – pyta Bogdan Rymanowski. Z całą pewnością są sytuacje, że był zatrudnieni, zanim przejęliśmy władzę. Nie możemy karać kogoś za to, że jest z kimś spokrewniony - odpowiada Artur Soboń. Zupełnie innego zdania są głosujący w sondzie na radiozet.pl. Aż 94 proc. uważa, że krewni nie powinni być zatrudniani w SSP. Tylko 6 proc. odpowiada podobnie, jak gość Radia ZET.

Dopytywany o Kewina Klotzka, czyli syna europosłanki PiS Andżeliki Możdżanowskiej, który zaraz po wyborach został zatrudniony w PGNiG, wiceminister finansów odpowiada, że nie ma żadnej wiedzy na temat tego pana. Ja nie wiem, jakie ma kwalifikacje ten pan czy inni. Jeśli mają, to według kwalifikacji powinni wykonywać swoją pracę i za to powinni być rozliczani - uważa polityk PiS. Jego zdaniem spokrewnienie z rządzącymi nie może być rozstrzygające ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie wyobrażam sobie prawnie tego typu zakazów w wolnym państwie. To niewykonalne - zaznacza.

Straszenie Tuskiem pogrążyło PiS?

Straszenie Tuskiem pogrążyło PiS w wyborach? To nie jest proste pytanie. Pogrążyło to złe słowo. Na pewno było jednym z elementów, które trzeba poddać analizie - przyznaje gość Radia ZET Artur Soboń.