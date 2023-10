Ci, którzy głosowali za zmianą władzy, niekoniecznie mieli na względzie gospodarkę. Gdyby mieli, to w znacznej mierze głosowaliby w tym przypadku w ciemno.

Reklama

Rząd odblokuje KPO?

Na razie bezpiecznie można powiedzieć tyle - i na tym skupiają się analitycy - że rząd, który powstanie w najbliższym czasie, poprawi stosunki z Komisją Europejską, co będzie oznaczało odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki temu ruszą inwestycje, co pomoże koniunkturze w całej gospodarce. To wszystko prawda, ale wpływu KPO nie należy przeceniać.

CZYTAJ WIĘCEJ W ŚRODOWYM WYDANIU "DGP. DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>>