I rzeczywiście. W Bytomiu pod adresem Żeromskiego 4 znajduje się piękna, choć nieco podniszczona kamienica z zakładem pogrzebowym na parterze. Adres - łącznie z kodem pocztowym - zgadza się z tym, podanym w profilu @huubertp, który zacytował w swoim wpisie mecenas Giertych.

Reklama

Zdjęcie nieczynnych dystrybutorów pochodzi jednak z którejś ze stacji Orlen. Świadczą o tym nazwy paliw - "verva" i "efecta". Trzy z czterech dystrybutorów zaklejone są kartką z komunikatem, zatankować można tylko paliwo "verva 98".

Reklama

"Zobaczcie za to co tam jest… Ten internauta dał wam takie przesłanie chyba. I nie róbcie z ludzi idiotów. Takich miejsc w Polsce jest setki, gdzie wasza fałszywa awaria oszukuje kierowców" - odparł Giertych na wpis biura prasowego PKN Orlen, odnosząc się do zakładu pogrzebowego w parterze kamienicy.

Na portalu X, dawnym Twitterze - pojawiły się wpisy tygodnika "Nie" i Romana Giertycha ze skanami zaleceń, jakie Orlen rozsyła ponoć do stacji benzynowych. Koncern zaleca od 6 września, "w sytuacji tymczasowego braku paliwa na stacji", następujące standardy oznaczania dystrybutorów: w razie braku jednego rodzaju paliwa – naklejka z informacją o awarii pompy; jeśli brakuje wszystkich rodzajów paliwa – awaria dystrybutora.

Giertych zamieścił też kilka innych zdjęć ze stacji paliw, na których dystrybutory oklejone były komunikatami o awarii, a także kolejek przed stacjami.

Jedno z takich zdjęć Roman Giertych opatrzył komentarzem: "Hej tam w Orlenie rozumiem, że to ja jestem winien braków paliwa, a nie wasza polityka cenowa i okłamywanie ludzi fałszywymi awariami. Ale musicie mnie zrozumieć. Wasz prawdziwy szef Kaczyński nazwał mnie koniem, więc jak mam wspierać te nieekologiczne środki transportu?" - napisał.

Kłopoty policji?

Tymczasem poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza opublikował na platformie X kolejny dokument, który świadczyć ma o kłopotach policji z tankowaniem radiowozów.

"W związku z pojawiającymi się sygnałami o problemach z brakiem oleju napędowego na stacjach paliw PKN Orlen, a także mając na względzie zbliżający się okres rozliczeniowy, proszę wyłącznie w przypadku wystąpienia tego typu trudności o tankowanie pojazdów służbowych paliwem o podwyższonych parametrach typu VERVA. Limity na kartach FLOTA zostały (...) odblokowane na dodatkowe rodzaje paliwa" - brzmi dokument, podpisany przez zastępcę naczelnika wydziału transportu KWP w Katowicach, opublikowany przez Krzysztofa Brejzę.