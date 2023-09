Na poziomie Senatu doszło do porozumienia, demokraci z republikanami dogadali się w sprawie prowizorium budżetowego, które może pozwolić na ponad miesiąc uniknąć scenariusza częściowego zawieszenia działania rządu federalnego (shutdown). Stawka negocjacji na Kapitolu jest wysoka. Shutdown oznacza właściwie punktowy paraliż kraju. To wstrzymanie wypłacania niektórych świadczeń społecznych czy wysłanie setek tysięcy pracowników federalnych na przymusowy urlop. Teoretycznie sprawę przez głosowanie nad prowizorium powinna podjąć teraz Izba Reprezentantów, ale gdy zamykaliśmy numer, nie było to wcale takie pewne. Wszystko przez zawartą w senackiej propozycji pomoc dla Ukrainy.

