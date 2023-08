Reklama

Nowa akcja Biedronki – Gang Mocniaków

Sieć sklepów Biedronka już po raz kolejny na koniec wakacji organizuje akcję lojalnościową, polegającą na zbieraniu naklejek, które następnie można wymienić na wybrane zabawki. W tym roku akcja o nazwie "Gang Mocniaków" ruszyła w poniedziałek 28 sierpnia. Naklejki za zakupy będą wydawane do 18 listopada 2023. Zestaw naklejek będzie można wymienić na maskotkę do wyczerpania zapasów, jednak nie później niż do 2 grudnia tego roku.

Zabawki w akcji Gang Mocniaków

Tegoroczna akcja portugalskiej sieci sklepów "Gang Mocniaków - poznaj supermoc dobrego jedzenia" oferuje do wyboru 11 maskotek, które prezentują najpopularniejsze produkty spożywcze. Znajdziemy wśród nich np.: chleb Henio, jajko Julka, wodę Werkę, awokado Adasia, oranżadę Olę czy rogalika Radzia. Dodatkowo na stronie internetowej akcji udostępnione są porady żywieniowe dla rodziców, a także gry i zabawy dla dzieci.

Gang Mocniaków: Jak zdobyć maskotki z oferty Biedronki?

W akcji lojalnościowej można otrzymać nie tylko maskotkę, ale również książkę. Podczas akcji zbierane są naklejki, które można wymienić na produkty promocyjne. Za każde wydane 69 zł kupujący otrzymują jedną naklejkę. Dodatkowo Biedronka przedstawia również oferty, w których można zdobyć większą liczbę naklejek, chociażby robiąc zakupy z zarejestrowaną kartą "Moja Biedronka" lub aplikacją Biedronki.

Aby otrzymać wybraną maskotkę z Gangu Mocniaków za darmo, trzeba uzbierać 60 naklejek. Jeśli uzbieramy połowę tej liczby, to mając 30 naklejek możemy kupić maskotkę za 24,99 zł. Zaś posiadanie 15 naklejek pozwala na zdobycie pierwszego tomu książki "Gang Mocniaków". Oczywiście tak jak w latach ubiegłych, również w tym roku produkty te można kupić w cenie regularnej. Jedna maskotka Mocniak kosztuje bez naklejek 49,99 zł natomiast cena regularna książki to 14,99 zł.

Gang Mocniaków jako akcja edukacyjna

Biedronka podkreśla, że celem akcji jest edukacja żywieniowa dzieci i rodziców. Przy każdej z 11 maskotek znajduje się opis produktu, który ona reprezentuje oraz zalecenie jak często go spożywać. Wśród maskotek znajdują się nie tylko produkty bardzo zdrowe, ale również te, które warto spożywać z umiarem. Dzieci najskuteczniej uczą się poprzez zabawę. Tegoroczna akcja promocyjna Biedronki oferuje narzędzia do edukacji nie tylko najmłodszych, ale również ich rodziców.