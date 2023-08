Automaty do wymiany monet zazwyczaj działają w sposób podobny do bankomatów. Osoba, która chce wymienić monety, umieszcza je w odpowiednim otworze lub pojemniku, a automat analizuje wartość wrzucanych monet.

Reklama

Następnie równowartość wpłaconych do automatu monet można wypłacić w kasie NBP w monetach lub banknotach. Można również skorzystać z systemu BLIK dokonując za jego pośrednictwem przelewu na swoje konto - informuje NBP.

Urządzenia do wymiany monet znajdziemy we wszystkich oddziałach okręgowych NBP znajdujących się w miastach wojewódzkich. Z urządzeń można korzystać od 8.00 do 14.00.

Reklama

Automaty do wymiany monet – lista