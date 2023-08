Sejm uchwalił w czwartek ustawę o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego wraz z poprawkami z zakresu budownictwa, m.in. zmianą Prawa Budowlanego. Poprawki te dotyczą m.in. zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę domów powyżej 70 m kw., podobnie jak ma to dziś miejsce w przypadku domów do 70 m kw. Ustawa została skierowana do rozpatrzenia przez Senat.

Podczas sobotniej konferencji prasowej w Warszawie Buda podkreślił, że jest to niezwykle ważna zmiana, która "dopina" rewolucję w zakresie budownictwa jednorodzinnego.

To jest maksymalne ułatwienie dla budowania domów jednorodzinnych przez osoby, które budują je na własne potrzeby. Oczywiście zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z projektem, oczywiście z kierownikiem budowy, ale bez uciążliwej procedury formalnej, która polega na uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, co często wiąże się z dwumiesięcznym opóźnieniem w rozpoczęciu inwestycji - podkreślił szef MRiT.

Poinformował, że do końca roku zostaną udostępnione bezpłatne projekty domów o powierzchni 120, 150 i 180 m kw. Dodał, że w ogłoszonym konkursie na projekty domów wpłynęło do tej pory kilkadziesiąt prac. Ich ocena potrwa do 5 września. Zdaniem ministra, w przyszłości co najmniej połowa domów będzie budowana w oparciu o te projekty.

Obecnie ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego można bezpłatnie pobierać projekty domów do 70 m kw. Szef MRiT przekazał, że do tej pory odnotowano 64 tys. pobrań. Dodał, że kilka tys. domów o powierzchni zabudowy poniżej 70 m kw. jest realizowanych w uproszczonej formule, bez pozwolenia na budowę.

Szef MRiT pytany, kiedy przepisy umożliwiające budowę domów powyżej 70 m kw. bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę wejdą w życie, ocenił, że do końca kadencji zakończy się proces legislacyjny. "Zakładamy, że te przepisy wejdą w życie jeszcze w tym roku (...). Rozstrzygniemy jeszcze na etapie Senatu, jakie będzie vacatio legis, biorąc pod uwagę koniec kadencji. Chcemy, żeby jeszcze w tym roku te możliwości były do wykorzystania" - oświadczył Buda.

Odniósł się też do zainteresowania "kredytem 2 proc." w ramach programu Pierwsze Mieszkanie. Według danych na 10 sierpnia, złożono 29 tys. 368 wniosków kredytowych i zawarto 2021 umów na łączną kwotę ok. 729 mln zł. - Średnia kwota kredytu jest poniżej 400 tys. zł, ok. 360-370 tys. zł, a więc mało kto korzysta z pełnego limitu (500 tys. zł dla singla i 600 tys. zł dla kredytobiorcy z dzieckiem, PAP). To są raczej sytuacje z dużych miast, tak naprawdę Warszawy. W innych miastach większość osób jest grubo poniżej 500 i 600 tys. zł limitu kredytu - powiedział Buda.

Proponowane zmiany w Prawie budowalnym przewidują, że bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę będzie można budować wolnostojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne domy jednorodzinne o powierzchni zabudowy powyżej 70 m kw., których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. W odróżnieniu od domów o powierzchni do 70 m kw., konieczne będzie ustanowienie kierownika budowy i prowadzenie dziennika budowy.

Ponadto, bez pozwolenia na budowę będą mogły być budowane m.in. kioski i pawilony sprzedaży ulicznej o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m kw. oraz przydomowe schrony i ukrycia doraźne o powierzchni użytkowej do 35 m kw.