Premier Morawiecki w sobotę podczas spotkania z seniorami w Waplewie Wielkim w powiecie sztumskim (woj. pomorskie) przypomniał, że zniesiony został także podatek dla seniorów do 2,5 tys. zł miesięcznie, czyli do 30 tys. zł rocznie. - Kwota wolna od podatku, czyli emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł - wskazał.

Jak dodał, nigdy też nie było takich waloryzacji nie było, żeby one były znacznie wyższe, razem z "trzynastką" i "czternastką", niż inflacja. Dlaczego jest to możliwe? Bo naprawiliśmy finanse publiczne - zaznaczył szef rządu. Jednocześnie przyznał, że "inflacja jest wielkim problemem każdego domu emeryckiego". "Ja zdaję sobie z tego sprawę" - podkreślił.

Zabezpieczenie tego życia od strony materialnej to jest nasze, moje wielkie zobowiązanie i będziemy je kontynuowali, bo to nie jest jeszcze skończona sprawa - zaznaczył premier.

Dodał, że kolejne zobowiązanie dotyczy kwestii ochrony zdrowia. - Za czasów Platformy lekarze wyjeżdżali za granicę, dziś coraz częściej przyjeżdżają z zagranicy. Podobnie pielęgniarki. (...) Dzisiaj coraz częściej przyjeżdżają do Polski z zagranicy po to, aby leczyć polskich seniorów. Cała służba zdrowia jest przez nas naprawiana, również pod kątem was, drodzy seniorzy - zwracał się Morawiecki do zgromadzonych.

W tym kontekście przypomniał także program bezpłatnych leków dla seniorów, który - jak wskazał - wkrótce ma objąć osoby od 65 roku życia, a zakres leków w tym programie ma się poszerzyć z dwóch do ponad czterech tysięcy.

autorzy: Marcin Jabłoński, Dariusz Sokolnik