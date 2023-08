Reklama

Dodatek pielęgnacyjny jest dodatkowym świadczeniem finansowym przyznawanym osobom wymagającym wsparcia w związku z ich pogorszonym stanem zdrowia. Świadczenie to można utrzymać jako dodatek do emerytury lub renty. Jest on wypłacany co miesiąc.

Reklama

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest w dwojaki sposób.

W przypadku osób, które są niezdolne całkowicie do pracy oraz samodzielnej egzystencji, a nie ukończyły 75. roku życia, potrzebny jest odpowiedni wniosek oraz zaświadczenie o stanie zdrowia. Jest ono wypełniane w formie druku OL-9 przez lekarza prowadzącego. Aby dodatek pielęgnacyjny został przyznany, komisja lekarska ZUS (lekarz orzecznik ZUS) musi stwierdzić całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji wnioskującego.

Reklama

Dodatek pielęgnacyjny z urzędu otrzymują osoby, które ukończyły 75 lat. Nie muszą one wówczas składać do ZUS żadnego wniosku. Wszystkim seniorom po 75. roku życia Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje prawo do tego świadczenia z tzw. automatu. Jest ono wypłacane wraz z emeryturą.

Ile wynosi wysokość dodatku pielęgnacyjnego?

Wysokość dodatku pielęgnacyjnego, podobnie jak wysokość rent i emerytur, podlega waloryzacji. Jego kwota jest uzależniona od wysokości najniższej krajowej. Gdy ta wartość wzrasta, wzrasta również wysokość dodatku. Obecnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 294,39 zł.

Dodatku pielęgnacyjnego nie otrzymają osoby, które: