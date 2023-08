Reklama

Uroczyste podpisanie ustawy przez prezydenta odbyło się na pikniku rodzinnym w Tarczynie (woj. mazowieckie) w obecności premiera Mateusza Morawieckiego i minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.

Program 500 plus

Reklama

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Program "Rodzina 500 plus" funkcjonuje od kwietnia 2016 roku. Świadczenie przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

Reklama

Prezydent: Rodzina jest największym oparciem

Polska potrzebuje rozwoju społecznego i demograficznego. Rodzina jest największym oparciem – powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda po uroczystym podpisaniu nowelizacji dotyczącej podniesienia świadczenia 500 plus do 800 zł. Potrzebujemy bardzo rozwoju Rzeczypospolitej, potrzebujemy rozwoju społecznego, potrzebujemy rozwoju demograficznego. Tym największym oparciem dla rozwoju w przyszłości jest rodzina – stwierdził Andrzej Duda.

Wskazał, że program "Rodzina 500 plus" funkcjonuje od kwietnia 2016 r. Akcentował, że jego obóz polityczny wie, że "rodzina wymaga szczególnego pietyzmu, szczególnego wsparcia ze strony państwa i na to wsparcie zasługuje". Wzrost wysokości świadczenia wychowawczego to inwestycja; trudno wyobrazić sobie lepszą inwestycję niż inwestycję w człowieka, w społeczeństwo, w rodzinę, w dzieci - powiedział prezydent Andrzej Duda

"24 miliardy rocznie"

Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę o 800 plus. Podkreślił, że podniesienie wysokości świadczenia wychowawczego z 500 zł do 800 zł oznacza wzrost wydatków państwa o 24 mld rocznie. Ale to są wydatki, które ja nazywam inwestycyjnymi. To jest inwestycja. To są być może najlepiej zainwestowane w ogóle pieniądze. Trudno wyobrazić sobie lepszą inwestycję niż inwestycję w człowieka, w społeczeństwo, w rodzinę, w dzieci - powiedział prezydent.

Prezydent: Wreszcie prawdziwa polityka prorodzinna

Podkreślił też, że od 2016 r. państwo polskie jest gotowe do tego, żeby poświęcać część swojego budżetu na wsparcie dla rodzin i dla dzieci. Wreszcie prawdziwa polityka prorodzinna - dodał.

Zwiększenie świadczenia z kwoty 500 zł do 800 zł wielokrotnie pokrywa wszelkie wzrosty inflacyjne, jakie w międzyczasie miały miejsce – powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda w Tarczynie. Uważam, że to jest dużo, bo jeżeli do tej pory było to 500 zł, a teraz jest 800 zł, to jest to ponad 60 proc. wzrostu świadczenia – powiedział prezydent Duda.

Jak zaznaczył, "chyba jest jasne dla wszystkich, że w znakomity sposób wielokrotnie pokrywa to wszelkie wzrosty inflacyjne, jakie w międzyczasie miały miejsce". Jest to więc realne zwiększenie tego świadczenia, a nie tylko wyrównanie strat, które wywołała inflacja. Jest to po prostu realne wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci – powiedział prezydent.

Autorzy: Magdalena Gronek, Katarzyna Lechowicz-Dyl, Karolina Kropiwiec, Iga Leszczyńska, Aleksandra Rebelińska