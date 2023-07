W piątek o podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów poinformowała biuro prasowe Kancelarii Prezydenta. Ustawa określa warunki nabycia przez osoby uprawnione prawa do dodatkowego świadczenia pieniężnego, zwanego czternastą emeryturą. Świadczenie to ma przysługiwać na stałe.

Reklama

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapytana została w TVP Info, co to oznacza dla seniorów. - Dla seniorów oznacza to, że dotrzymaliśmy słowa. Tak, jak zostało zapowiedziane: czternasta emerytura już na stałe - odpowiedziała minister. - Jeszcze w tym roku seniorzy otrzymają to świadczenie. Planujemy wypłatę, podobnie jak w ubiegłym roku, czyli będzie to początek września - poinformowała.

Świadczenie dla 8 mln emerytów

Reklama

Podała, że świadczenie uzyska ponad 8 mln emerytów. - To wsparcie jest bardziej celowane do tych seniorów, którzy mają niższe emerytury - zaznaczyła. Wyjaśniła, że w tym świadczeniu wprowadzony został próg dochodowy i mechanizm "złotówka za złotówkę".

Wskazała, że zgodnie z ustawą Rada Ministrów będzie podejmowała decyzje co do wysokości i terminu wypłacenia świadczenia. - Taką elastyczność w ustawie zawarliśmy dlatego, aby w kolejnych latach, jeżeli byłaby jakaś potrzeba specjalna, że by ta decyzja mogła być elastyczna - powiedziała Maląg.

A wysokość świadczenia?

Zgodnie z ustawą, 14. emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym w wysokości kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza 2900 zł kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy między kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza 2900 zł.

Reklama

W ustawie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do 31 października danego roku, w drodze rozporządzenia, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury. Zaproponowano też, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

W ustawie zapisano też, że przyznanie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie następowało z urzędu na podstawie decyzji. Rada Ministrów ma określać, nie później niż do 31 października, w drodze rozporządzenia, miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w danym roku.

Decyzje w sprawie 14. emerytury będą wydawać i wypłacać ją właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z kilkoma wyjątkami, które wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. i 1 stycznia 2025 r.

Danuta Starzyńska-Rosiecka