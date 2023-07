Dzisiejsza decyzja trybunału może się okazać dla PiS istotnym krokiem w kierunku uzyskania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Jeśli bowiem uda się obniżyć liczbę sędziów tworzących pełny skład, otworzy to drogę do ocenienia przez TK ustawy o Sądzie Najwyższym, która z kolei miałaby odblokować pieniądze z KPO.

"To nielogiczne"

Były sędzia TK Wojciech Hermeliński uważa, że nie do przyjęcia jest, by w tej sprawie wypowiadał się skład pięcioosobowy. To nielogiczne, sprzeczne z zasadami prawidłowego orzecznictwa. Rozumiem jednak, że intencja jest taka, by orzeczenie było po myśli władzy - mówi.

Problem w tym, że sytuacja w samym TK, targanym wewnętrznymi sporami, jest nieprzewidywalna i trudno ocenić, jak skarga premiera zostanie rozpatrzona. Pozostaje więc rozpatrywać możliwe scenariusze.

