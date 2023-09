Nie dziś, lecz 27 września trybunał rozpatrzy skargę premiera Mateusza Morawieckiego dotyczącą orzekania w pełnym składzie, gdy część sędziów TK odmawia pracy. Mówiąc prościej, chodzi o to, by targany wewnętrznymi konfliktami trybunał mógł orzekać w okrojonym składzie, który jednocześnie mógłby być uznawany za skład pełny (dziś to 11 na 15 sędziów TK).

TK miał wydać orzeczenie w tej sprawie w lipcu, ale rozprawę przełożono pierwotnie na dziś.

