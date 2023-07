Ponad rok zajęły dyplomatyczne zabiegi w celu uzyskania zgody Recepa Tayyipa Erdoğana na dołączenie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Decyzja przywódcy Turcji wpisuje się w szereg innych sygnałów świadczących o zwrocie Ankary na Zachód po wygranych przez lidera Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) majowych wyborach prezydenckich. Prócz zielonego światła dla Sztokholmu to apel o wznowienie długo wstrzymywanych rozmów z UE w sprawie członkostwa Turcji we Wspólnocie oraz przyjęcie w Stambule w ubiegłym tygodniu Wołodymyra Zełenskiego i pozwolenie na wyjazd do Ukrainy dowódców pułku Azow.

