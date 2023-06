Obowiązujący do tej pory termin składnia wniosków o dopłatę do zboża mija 30 czerwca br. - Wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim podjęliśmy decyzję, że do 15 lipca przedłużamy możliwość składnia wniosków o dopłatę do zboża – poinformował szef resortu rolnictwa.

Jednocześnie zaapelował do rolników, aby w ciągu najbliższych dwóch tygodni skorzystali z tego wsparcia przed kolejnymi żniwami.