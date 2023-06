Von der Leyen wskazała, że Pekin ma możliwości oddziaływania na Moskwę w kierunku zakończenia wojny i Chiny mogłyby wziąć też udział w odbudowie Ukrainy.

Reklama

"Trwały i sprawiedliwy pokój"

Szefowa KE zapewniła, że Unia, zabiegając o "trwały i sprawiedliwy" pokój, będzie podejmować decyzje zgodnie z zasadą "nic o Ukrainie bez Ukrainy". Wyjaśniła, że Bruksela zamierza pomagać Kijowowi w sposób długookresowy, a ona sama zaproponowała państwom członkowskim UE, aby Ukraina w latach 2024-2027 otrzymała unijne wsparcie na poziomie 50 mld euro.

Reklama

Von der Leyen: Kijów jest na dobrej drodze do integracji z UE

Von der Leyen sprecyzowała, że część tych środków trafiłaby na naprawę zniszczonych przez Rosjan ukraińskich sieci energetycznych.

Szefowa KE pochwaliła wysiłki władz Ukrainy w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości, a także w zwalczaniu korupcji i praniu brudnych pieniędzy. Zapewniła, że Kijów jest na dobrej drodze do integracji z Unią. To byłoby czymś niewyobrażalnym, aby Unia Europejska w ciągu 20-30 lat nie miała w swoich szeregach Ukrainy - powiedziała von der Leyen, zaznaczając, że dziś nie jest w stanie podać daty wejścia tego kraju do UE.

Marcin Zatyka