Aresztowanie przywódcy opozycji i byłego premiera Pakistanu może być pierwszym krokiem do wojskowego zamachu stanu, a to oznaczałoby sankcje ekonomiczne Zachodu i de facto oddanie kraju we władanie Pekinu

Rosja nie jest jedynym mocarstwem nuklearnym borykającym się z poważnymi kłopotami, których efektem może być całkowite uzależnienie od Pekinu. Ten sam opis doskonale pasuje do Pakistanu. A kłopoty są natury i politycznej, i ekonomicznej.

"Pakistan walczy o przetrwanie"

Coraz trudniej jest określić, który z niezliczonych kryzysów w Pakistanie ostatecznie pogrąży ten kraj. Inflacja osiąga historyczne szczyty, bezrobocie spycha młodych mężczyzn w szeregi ekstremistów, wojsko jest rozdarte między lojalnością wobec państwa a terrorystami, których samo pomogło stworzyć, a czołowi politycy toczą walkę o wzajemne zniszczenie. Rzeczywistość jest taka, że Pakistan walczy o przetrwanie - napisała niedawno australijska analityczka i publicystka Lynne O'Donnell na łamach "Foreign Policy".