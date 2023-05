Parlament węgierski poparł prawo, wzmacniające niezależność sędziów - pisze Bloomberg. Ustawę zgłosił Viktor Orban, a dostała ona akceptację Brukseli. Według Bloomberga, nowe prawo może pozwolić na odblokowanie prawie 13 miliardów euro unijnych funduszy.

By odblokować resztę z puli 22 miliardów euro, a także 5,8 miliarda euro funduszy na odbudowę gospodarki po Covid-19 potrzeba będzie jeszcze kolejnych kroków - zapowiedział unijny komisarz ds. budżetu, Johannes Han.

Czego jeszcze domaga się Komisja Europejska?

Wśród zmian wprowadzono m.in. ograniczenie prawa rządu do zgłaszania apelacji od wyroków do Trybunału Konstytucyjnego czy automatyzację rozdziału spraw między sędziów, by uniknąć nacisków. Reforma ta to tylko część z 27 kamieni milowych, których spełnienia domaga się Bruksela, by przywrócić praworządność na Węgrzech. Wśród nich są m.in. ustawy antykorupcyjne, wolność akademicka czy prawa osób LGBTQ.