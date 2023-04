"Zakaz przywozu niektórych towarów zostanie utrzymany co najmniej do końca roku, jeżeli Unia Europejska nie wprowadzi rozwiązań na poziomie europejskim" - zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Obecnie tymczasowy zakaz przywozu z Ukrainy do Polski niektórych produktów rolnych m.in. zboża, cukru i mięsa wieprzowego obowiązuje do 30 czerwca.

Reklama

Buda: Nie uchylimy naszych środków

My nie uchylimy naszych środków, dopóki podobne nie będą na poziomi europejskim. Więc czas tutaj gra na naszą korzyść, będziemy trzymać te rozwiązania polskie, dokąd nie ustabilizuje się sytuacja - powiedział Buda w Radiu Zet.

Reklama

To jest absolutnie niemożliwe, żeby w czerwcu znieść to embargo, bo doprowadzilibyśmy do sytuacji, że po żniwach ukraińskich to zboże zapełniłoby silosy, które z taką teraz determinacją opróżniamy - dodał.

Embargo

Na pytanie czy embargo zostanie utrzymane co najmniej do końca roku, minister odpowiedział: "W Polsce na pewno". Poinformował także, że na liście jeszcze ośmiu produktów, wobec których rząd chciałby zakazu importu na poziomie unijnym jest także drób.

Reklama

Obecnie od ponad tygodnia obowiązuje zakaz, który obejmuje produkty rolne wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych.

Oto lista produktów: