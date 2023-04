Szef rządu w niedzielę w ramach akcji "Polska jest jedna - inwestycje lokalne" spotkał się z mieszkańcami województwa lubuskiego. Na wstępie wystąpienia zwracał uwagę, że opozycja jeszcze kilka miesięcy temu przepowiadała, że zima miała obnażyć, że budżet państwa jest pusty, że państwa nie stać na pomoc dla Polaków i miało to doprowadzić do zniszczenia PiS.

To wszystko okazały się duby smalone, które prezentowali nasi przeciwnicy polityczni. Podołaliśmy tym wszystkim problemom, które zima, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny do Polski wprowadziły. Daliśmy radę i damy radę także tym razem - oświadczył premier.

"To wy jesteście naszymi ekspertami"

Jak dodał, politycy PiS ruszyli w trasę po Polsce, aby program, który tworzymy na kolejne - jeśli tak zdecydują wyborcy - cztery lata, był programem waszym, programem Polaków. Najlepszym doradcą są właśnie Polacy. To wy jesteście naszymi ekspertami, to wy piszecie nasz program - podkreślił.

Szef rządu nawiązywał też do dokonań rządu, m.in. jeśli chodzi o inwestycje w każdym z regionów kraju. Dla nas Polska jest jedna. My staramy się rzeczywiście we wszystkich zakątkach Polski rozwijać nasze inwestycje - wskazywał.

"To jest podstawowa różnica"

Morawiecki zwracał jednocześnie uwagę, że za czasów poprzedników nie było aż takich inwestycji m.in. jeśli chodzi o drogi. Czy były inwestycje w drogi gminne, powiatowe w takim zakresie jak my wprowadziliśmy? Nie było. Czy były programy budowy obwodnic? Nie było. Inwestycje w szkoły, modernizacje, w żłobki, w przedszkola - czy było coś takiego? Nie było - wyliczał. To jest ta podstawowa różnica między naszymi przeciwnikami, a nami - podkreślił Morawiecki.

Wskazywał ponadto na inwestycje w województwie lubuskim. Jak mówił jest tam m.in. realizowanych sześć obwodnic z programu 100 obwodnic.

autor: Rafał Białkowski, Marcin Rynkiewicz