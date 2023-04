Donald Tusk nawiązał podczas spotkania w Tarnobrzegu do sprawy zatrudnienia siostry Mateusza Morawieckiego. Co na to premier?

Jak kampania opozycji idzie słabo, to jeden z największych hejterów w polskiej polityce, dla którego funkcja premiera polskiego rządu okazała się tak trudna, że porzucił ją dla wysoko opłacanej posady w Brukseli, zaczyna dowcipkować na temat mojej rodziny i mnie - napisał Mateusz Morawiecki. Ja nie będę dowcipkował, bo mam na głowie realne problemy do rozwiązywania. Zwrócę tylko uwagę, że całkiem sporo współpracowników z rządu Donalda Tuska, ma poważne problemy z prawem i ciążą na nich zarzuty korupcji. To jest rzeczywista ocena jego "sprawczości" - napisała premier. To już prawie nikogo nie oburza, ludzie machnęli na to ręką. Ja się właściwie nie dziwię, kiedy pomyliśmy o tym, że na fikcyjnych etatach pracują najważniejsze osoby w państwie - mówił Donald Tusk w Tarnobrzegu, odnosząc się do sprawy zatrudnienia Anny Morawieckiej - siostry premiera Mateusza Morawieckiego - w urzędzie miejskim w Trzebnicy na Dolnym Śląsku. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy "Gazety Wyborczej" oraz "Nowej Gazety Trzebnickiej" siostra premiera - Anna Morawiecka - była zatrudniona w urzędzie miasta w Trzebnicy, ale - jak twierdzą źródła tych mediów - nie pojawiała się w pracy, a fakt jej zatrudnienia miał być utrzymywany w tajemnicy.