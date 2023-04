W ramach akcji "Polska jest jedna - Inwestycje Lokalne" politycy PiS ruszają w Polskę, by - zgodnie z zapowiedziami - mówić, co rząd Zjednoczonej Prawicy zrobił dla Polski lokalnej. Akcja to nowy format organizowanej przez PiS od kilku miesięcy akcji "Przyszłość to Polska", tym razem skierowanej głównie do Polski lokalnej.

Kaczyński powiedział podczas spotkania w Janowie Lubelskim, że po objęciu władzy przez PiS w 2015 roku nastąpiła zmiana krajowego ustroju.

"Zaczęła się zmiana ustroju Polski"

W 2015 roku rozpoczęła się zmiana ustroju Polski, szczególnie społeczno-gospodarczego, ale także i politycznego, bo ten pierwszy ustrój po komunizmie - od razu chcę powiedzieć - mimo wszystkich swoich ogromnych wad, dużo lepszy od komunizmu, dający nam suwerenność (...). Ale ten ustrój już w swoich założeniach miał, można powiedzieć, elementy, które określając łagodnie można nazwać błędami - mówił prezes PiS.

W tym kontekście wymienił odwołanie się do ideologii liberalnej, która - jak mówił - nigdy w Polsce nie miała jakiejś szczególnej tradycji. Kaczyński mówił, że ta ideologia była obojętna, a nawet wroga wobec wspólnoty narodowej w Polsce, a także odrzucała zasadę równości m.in. regionami. A to - jak mówił prezes PiS - prowadziło do stosowania koncepcji polaryzacyjno-dyfuzyjnej, czyli stawiania na duże ośrodki miejskie i to nie wszystkie

"Była prowadzona polityka zależności"

Jarosław Kaczyński wskazywał też, że w Polsce prowadzona była "polityka zależności", która nic nie dawała. A może powiedzmy bardziej precyzyjnie, dawała to, co zawsze taka polityka przynosi, tzn. eksploatację z zewnątrz- powiedział Kaczyński.

I była to polityka wielkiej prywatyzacji, często ta prywatyzacja była po prostu wielką kradzieżą, zgody na ogromne nadużycia, na wielką, olbrzymią sferę patologii w sferze finansów publicznych i innych sferach np. paliw. Krótko mówiąc, z polskiego systemu życia publicznego wyciekały w prywatne ręce, bardzo często za granicę, ogromne sumy i to nie był przypadek, to była istota tego systemu - powiedział prezes PiS.

A to wszytko prowadziło do tego - jak mówił - że w Polsce ciągle nie było pieniędzy np. na inwestycje i ciągle wszystkiego brakowało.

autor: Karol Kostrzewa, Gabriela Bogaczyk