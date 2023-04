Branża spirytusowa wyprodukowała w dwóch pierwszych miesiącach 2023 r. 112 tys. hl wódki, o prawie 6 proc. mniej niż przed rokiem i najmniej od dziewięciu lat. W przypadku browarów spadek rok do roku wyniósł niecały 1 proc., do 4868 tys. hl, ale jest to poziom najmniejszy od co najmniej dekady.

Czy może to być efekt robienia zapasów w związku z podwyżką akcyzy od stycznia 2023 r.? Producenci mówią, że nie. Tegoroczna podwyżka nie była dla nich zaskoczeniem. Jest bowiem kontynuacją działań w tym zakresie wcześniej podjętych przez rząd: akcyza na alkohol wzrosła od 1 stycznia 2022 r. o 10 proc., a do 2027 r. ma zwiększać się z każdym rokiem o 5 proc. Reklama – W branży piwnej nie da się wyprodukować dużego zapasu, gdyż to produkty z określonym terminem przydatności do spożycia, a do kwietnia trwa sezon zimowy. Ryzyko jego niesprzedania jest więc wysokie – mówi Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie.