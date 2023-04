Zdecydowana większość Polaków nie wyobraża sobie Świąt Wielkanocnych bez majonezu. To obowiązkowy dodatek do jajek, element sałatki jarzynowej, a coraz częściej staje się też nieodłącznym dodatkiem też do mięs, czy śledzi. Pojawia się jednak pytanie, który majonez wybrać. Na półce w sklepie, aż gęsto od różnych marek, a każda ma swoją cenę.

Walka majonezów o portfele Polaków Reklama Okazuje się, że majonez może być tym, co łączy. Polacy mają bowiem jednego faworyta i to bez względu na to, czy popierają obóz rządzący, czy opozycję. Jest nim, jak wynika z sondażu przygotowanego dla RMF i "Dziennika Gazety Prawnej" przez United Surveys, majonez Winiary. Stworzony przez polskie przedsiębiorstwo w połowie ubiegłego stulecia, które jest dziś kontrolowane przez Nestle. Reklama Winiary górą Winiary jest najlepszy według 31,3 proc. Polaków. Wśród konsumentów obozu rządzącego wybiera ten majonez 47 proc. osób, a opozycji 42 proc. Kielecki ze "srebrnym medalem" Co ważne nie ma specjalnie rywala, bo konkurencję zostawia daleko w tyle. Na drugim miejscu Polacy wskazują bowiem wytwarzany przez świętokrzyski zakład majonez Kielecki. Za najlepszy postrzega go 24,1 proc. respondentów, z tym, że wśród tych popierających obóz rządzący takich jest 14 proc., a opozycję - 24 proc. Pozostałe marki za najlepsze uznaje po kilka proc. konsumentów z obu grup. Jaki majonez na święta? [SONDA] Zobacz również To jednak nie jedyne różnice w preferencjach między konsumentami wywodzącymi się z różnych opcji politycznych. Majonezy wyborców PiS i opozycji Z sondażu wynika również, że Polacy popierający PIS chętnie sięgają po majonezy, których zwykle nie wybierają konsumenci związani z obozem rządzącym. I odwrotnie. Wśród najlepszych marek majonezu wymieniają bowiem również Mosso, Pudliszki, i Wielkopolski. Konsumenci opozycji natomiast wskazują na majonez Devely, Hellmanns, Kętrzyński, Madero, Pudliszki, Roleski. Walka majonezów o portfele Polaków Warto też dodać, że o ile ogół Polaków za najlepszy majonez uważa Winiary, to tak już nie jest, gdy spojrzymy na odpowiedzi w poszczególnych grupach wiekowych. Osoby miedzy 40, a 60 rokiem życia zdecydowanie wolą majonez Kielecki. Preferują go poza tym mieszkańcy średnich i dużych miast, rodziny z dwójką dzieci, osoby z najniższym wykształceniem oraz wierzący i praktykujący regularnie. Walka majonezów o portfele Polaków zaczęła się wiec na dobre. A jest o co się bić. Przed świętami sprzedaż majonezu rośnie kilkukrotnie. Polacy kupują go w milionach słoików. Patrycja Otto Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję