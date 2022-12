Jak co roku przed świętami musimy zdecydować, jaki majonez do tradycyjnej warzywnej sałatki. Ten wybór to prawdziwa internetowo-majonezowa batalia. Kielecki czy Winiary, a może ten trzeci. No właśnie jaki majonez wybierasz na święta?

"Tradycyjnej" kłótni przy świątecznych stołach o wyższości Majonezu Kieleckiego nad Majonezem Dekoracyjnym Winiary lub odwrotnie prawdopodobnie żadne badanie nie jest w stanie rozstrzygnąć. Reklama Jednak jak podaje money.pl, król jest tylko jeden, gdy spojrzy się na wyniki badania UCE Research i Grupy Blix. Badani wybierają przede wszystkim Majonez Dekoracyjny marki Winiary, który wskazało niemal 58 proc. zapytanych. Przewaga nad konkurencją jest znaczna. Drugi w kolejności Majonez Kielecki ma zaskakującą stratę. Za jego smakiem opowiedziało się 27,2 proc. respondentów. A ty jaki majonez wybierasz? Zagłosuj w SONDZIE!