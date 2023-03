Podczas konferencji zorganizowanej przed siedzibą Komendy Stołecznej Policji Gawkowski zapowiedział skierowanie do szefa MSWiA wniosku, by na najbliższym posiedzeniu Sejmu (planowane jest w dniach 12-14 kwietnia) przedstawił informację "ilu funkcjonariuszy w Polsce brakuje, jakie są plany reorganizacji służby, by coraz więcej ludzi do niej przychodziło, a nie odchodziło".

I będziemy domagali się informacji, jak wygląda obsada w poszczególnych garnizonach, jakie są plany ministerstwa w sprawie zachęt dla funkcjonariuszy, aby w służbie pozostali - dodał szef klubu Lewicy.

Szef sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych, poseł Lewicy Wiesław Szczepański zapowiedział posiedzenie tej komisji, które poświęcone będzie rozwiązaniom finansowym dla Komendy Stołecznej Policji, bo - jak podkreślał - w Warszawie są wszystkie urzędy centralne i to tu odbywa się większość manifestacji.

Uważam, że powinno być specjalne rozwiązanie dla policjantów, którzy służą w Warszawie - powiedział Szczepański. Według niego być może należy zwiększyć dodatek stołeczny dla funkcjonariuszy służących w Warszawie, by zwiększała się ich liczba i nie trzeba było w różnych sytuacjach sprowadzać policjantów spoza miasta.

Podczas marcowego posiedzenia Sejmu wiceszef MSWiA Maciej Wąsik mówił, że w grudniu ubiegłego roku Policja osiągnęła najwyższy od prawie 30 lat wskaźnik zatrudnienia - 101 tys. funkcjonariuszy. Przyznał też, że "rzeczywiście odejścia były na wysokim poziomie", ale znane są przyczyny tej sytuacji. Przypominał, że dwa lata temu zostały wprowadzone comiesięczne świadczenia motywacyjne po 25 latach oraz po 28 latach i sześciu miesiącach służby. - To sprawiło, że w dwóch poprzednich latach mieliśmy gwałtowny spadek odejść na emeryturę - dodał zaznaczając, że założenie było takie, iż świadczenia motywacyjne wydłużą służbę średnio o dwa lata. - Dzisiaj, kiedy pojawiają się bardzo atrakcyjne waloryzacje emerytur, mamy tego efekt. Jest to pewien efekt uboczny - powiedział.

Wiceminister podkreślił też, że "najczarniejsze wizje", które roztaczali niektórzy politycy, mówiły o 12 tysiącach odejść z Policji, a te "mniej czarne" o 8 tysiącach. - Tak, że wydaje się, iż przyjęte rozwiązania przez rząd i Sejm sprawiły, że sytuację w Policji mamy stabilną - powiedział. W tym roku uchwalona została m.in. ustawa o tzw. dodatku antyemerytalnym po 15 latach służby.

autor: Grzegorz Bruszewski