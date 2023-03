"To skandal, bo do Polski ciągle przyjeżdżają rosyjskie ogórki, rosyjskie warzywa, owoce, produkty. Na największej giełdzie towarowej w Polsce większość to ogórki rosyjskie, które są przepakowywane w polskie opakowania" – mówi Michał Kołodziejczak, szef AgroUnii w rozmowie na antenie Radia ZET.

Lider AgroUnii ocenił, że jest to spowodowane brakiem sankcji. Za chwilę większość cebuli, która będzie w Polsce, będzie przyjeżdżała do Polski z Rosji i już przyjeżdża – komentuje Kołodziejczak. Reklama "Wczoraj dostałem pierwsze nagrania" Dopytywany, skąd ta pewność, odpowiada: Wczoraj dostałem pierwsze nagrania, kiedy rosyjska cebula jest wysypywana z ruskich worków i pakowana w małe, polskie opakowanie.