Stawką tych wyborów będzie także to, czy Polska będzie dalej członkiem UE, czy będzie tak jak kiedyś, skazana na samotność - mówił. - To, co oni robią dzisiaj to prosta droga do Polexitu. Wśród polityków PiS-u i jego przybudówek coraz bardziej narasta gotowość, żeby wprost mówić, że trzeba wyjść z UE. To, na czym zbudowana jest polityczna cywilizacja europejska, jest jak sól w oku dla PiS-u - powiedział.

Oni mają coraz nowsze pomysły, żeby nas podzielić oraz naznaczyć i zohydzić każdego, kto nie jest podporządkowany PiS-owi - mówił Tusk.

- To zawsze jest bardzo niebezpieczne, jeśli u władzy są ludzie, którzy mówią, że wszystko musi być dokładnie pod ich model, pod ich wyobrażenie - powiedział szef PO.

Ja na pewno nie zrezygnuję. Wiem o jak wielką stawkę chodzi. Nie zamykajcie oczu. Słuchajcie oraz patrzcie na to co się dzieje i wyciągajcie z tego wnioski. Jak będziecie krytyczni i czujni, to nie zrobią nam krzywdy - napominał Tusk.