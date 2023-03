Lider Platformy Obywatelskiej odwiedził w poniedziałek województwo opolskie w ramach akcji regionalnych spotkań z mieszkańcami „#TuJestPrzyszłość”. Tusk spotkał się z samorządowcami w Kędzierzynie Koźlu, po południu spotka się z mieszkańcami Strzelec Opolskich. Woj. opolskie jest kolejnym, które odwiedza szef PO oraz parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej.

Konferencja PiS

Parlamentarzyści oraz samorządowcy PiS zorganizowali w poniedziałek konferencję prasową przed Urzędem Miejskim w Strzelcach Opolskich. Cała Polska się śmieje kiedy Donald Tusk składa obietnice, cała Polska śmieje się ze słowa honoru Donalda Tuska - podkreśliła posłanka Porowska. My nie żartujemy z mieszkańców - dodała.

Gdzie był Donald Tusk, kiedy w Strzelcach Opolskich likwidowano wielkie, wspaniałe zakłady Agromet, Cementownię Strzelce Opolskie, wapienniki Strzelce Opolskie, fabrykę mebli Strzelce Opolskie? Gdzie był, kiedy było największe bezrobocie? - pytała posłanka. Wtedy Donalda Tuska tutaj w Strzelcach Opolskich nie było - oświadczyła.

Czy dzisiaj będzie pan miał odwagę powiedzieć, że to właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości poprawił się losy mieszkańców Strzelec Opolskich, poprawił się los mieszkańców województwa opolskiego?" - podkreśliła Porowska.

"Tusk lubi tylko obiecywać"

Posłanka Katarzyna Czochara zauważyła, że województwo opolskie otrzymało niespełna 300 milionów złotych w ramach Programu Inwestycji Lokalnych i te środki kierowane były na drogi, na drogi gminne, na drogi powiatowe również na terenie powiatu Strzelce Opolskie.

Radny PiS ze Strzelec Opolskich Jan Chabraszewski, ocenił, że Tusk lubi tylko obiecywać. A my tu mamy bardzo konkretne kwoty i bardzo konkretne działania, które zostały skierowane dla mieszkańców Strzelec Opolskich i mieszkańców tutejszego powiatu - zaznaczył.

Jak dodał, nie pamięta, aby kiedykolwiek we wcześniejszych latach takie znaczne kwoty, jak chociażby 10 milionów na modernizację Centrum Wodnego w Strzelcach Opolskich trafiły dla mieszkańców. Z jakiej paki Tusk przyjechał do naszych Strzelec Opolskich i co nam jeszcze obieca? - dodał Chabraszewski.

Autor: Jan Olendzki