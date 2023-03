Artem Uss to syn gubernatora Krasnojarska. Oskarżono go o pranie pieniędzy i wspieranie wojny Putina na Ukrainie. Miał być wydany do USA. Miał… bo w ostatniej chwili uciekł z aresztu domowego we Włoszech.

Artem Uss, jak podaje Bloomberg, został oskarżony o pranie pieniędzy i wspieranie globalnej sieci, pozwalającej Putinowi na unikanie sankcji na amerykańskie technologie oraz przemyt jej do Rosji. Miał też brać udział w handlu wenezuelską ropą, która także jest objęta sankcjami. Zatrzymano go we Włoszech i czekał na proces ws. ekstradycji do Stanów. Reklama Zełenski nagrał dramatyczny apel. "Jeśli teraz się zawahacie..." Zobacz również W ucieczce pomogli rosyjscy agenci? Reklama Okazało się jednak, że mężczyzna uciekł - gdy władze dostały sygnał, że zdjął elektroniczną bransoletkę, do jego domu ruszyła policja, jednak funkcjonariusze byli za późno. Możemy potwierdzić ucieczkę. To nas zszokowało - mówią jego prawnicy. Zdaniem ekspertów, mężczyzna jest już poza Włochami, skąd został wywieziony prywatnym samolotem. Z kolei Władimir Osieczkin, aktywista walczący o prawa człowieka, twierdzi, powołując się na źródła w służbach, że Uss uciekł przy pomocy agentów rosyjskiego wywiadu. Andrzej Mężyński Dalszy ciąg materiału pod wideo