Dom Development, który kupił niedokończony biurowiec EuRoPol Gaz-u w 2021 r., w planach ma wybudowanie dwóch budynków wraz z parkingami w miejscu "szkieletora". Do tej pory ratusz odmawiał wydania pozwolenia na budowę "z uwagi na liczne uchybienia projektowe". W końcu jednak się udało i budynek zostanie rozebrany.

Reklama

11 stycznia została wydana decyzja pozwalająca na rozbiórkę budynku biurowego oraz na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym, nadziemnym i infrastrukturą techniczną - przekazał zastępca rzecznika stołecznego ratusza Jakub Leduchowski. Nieruchomość pozostaje w użytkowaniu wieczystym - dodał.

Reklama

Budowa "szkieletora" ruszyła 20 lat temu

Niedokończony biurowiec EuRoPol GAZ-u u zbiegu Maczka i alei Armii Krajowej - dokładny adres: Literacka 7 - od ponad 20 lat straszy swoim wyglądem "szkieletora". Budowa siedziby spółki gazowej ruszyła w 2000 roku i skończyła się nagle dwa lata później, stąd surowy stan budynku. Przez wiele lat nie było pomysłu, co z nim zrobić. Właściciel po jakimś czasie chciał go sprzedać, ale nie znalazł się kupiec. Pomysł przekazania miastu również nie doszedł do skutku, bo koszty podatku od darowizny, a także remontu, były za wysokie.

Reklama

Wreszcie w marcu 2021 roku znalazła się firma - Dom Development, która podpisała umowę przedwstępną kupna budynku i działki. Musiała jeszcze poczekać na decyzję ratusza, gdyż prawo pierwokupu miało miasto, które zrezygnowało z zakupu. W kwietniu deweloper stał się właścicielem działki i niedokończonego biurowca.

Nie wiadomo, kiedy rozpocznie się akcja burzenia budynku. "Jesteśmy obecnie na etapie prac projektowych związanych z inwestycją przy ul. Literackiej, więc jest jeszcze za wcześnie, aby informować o szczegółach" - odpowiedziała firma Dom Development.

Autorka: Marta Stańczyk