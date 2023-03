Ósmy rok z rzędu sojusznicy zwiększyli swoje wydatki na obronność – ogłosił wczoraj Jens Stoltenberg podczas prezentacji rocznego raportu Sojuszu Północnoatlantykiego za 2022 r. Zakładam, że na lipcowym szczycie w Wilnie przyjmiemy bardziej ambitne cele, jeśli chodzi o wydatki. I że 2 proc. to będzie minimum. Ale o tym zdecyduje 30 krajów członkowskich. Będę lobbował za bardziej ambitnym celem – podkreślał sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego i dodawał, że do 2014 r. większość członków zmniejszało swoje wydatki na obronność, ale ten trend się odwrócił.

"Wydatki wzrosły"

Jednak mimo że w 2022 r. sumarycznie wydatki wszystkich krajów Sojuszu wzrosły o ponad 20 mld dol. do 1175 mld dol., to jednak przeliczając na PKB, nastąpił niewielki spadek z 2,6 proc. do 2,58 proc. PKB. Trzeba jednak pamiętać, że z tej sumy ponad 820 mld dol. wydały Stany Zjednoczone, co stanowiło 3,46 proc. amerykańskiego PKB.

