"Chcemy waloryzacji 500 plus. Trzeba to wszystko dokładnie policzyć, aby było w wysokości ok. 800 zł" - mówi cytowany przez "Super Express" poseł klubu PiS Tadeusz Cymański. Podwyżki jednak nie objęłyby wszystkich.

Rząd nie chciał składać deklaracji o waloryzacji świadczenia, ale jak się dowiedzieliśmy, podwyżka jest jednak planowana. Ma zostać przedstawiona jako element programu wyborczego Zjednoczonej Prawicy" — informuje "Super Express". Jedno ale Chcemy waloryzacji 500 plus. Trzeba to wszystko dokładnie policzyć, aby było w wysokości ok. 800 zł. Przy tym tego dodatku trzeba wprowadzić progi dochodowe – mówi Cymański.