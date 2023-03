W sprawie ustawy wiatrakowej PiS zmierza do przywrócenia jej kształtu nadanego w Sejmie. Senat zliberalizował sejmowe przepisy, co PiS chce cofnąć. Aby to się udało, ziobryści, którzy w trakcie uchwalania ustawy byli jej przeciwni, teraz powinni bronić sejmowej wersji przed poprawkami izby wyższej.