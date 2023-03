W codziennej aktualizacji wywiadowczej wskazano, że mimo wojny w Ukrainie rosyjskie firmy zbrojeniowe nadal prezentują produkty na dużych międzynarodowych targach zbrojeniowych, np. na jednym z ostatnich takich wydarzeń pokazano system aktywnej ochrony Arena-E zaprojektowany w celu zwiększenia ochrony pojazdów opancerzonych. W ulotkach promocyjnych napisano, że "pokonuje on zagrożenia, które są najbardziej niebezpieczne dla pojazdów opancerzonych. (...) jeśli cenisz swój pancerz i załogi, potrzebujesz Areny-E".

Problem Rosji pogłębiany przez sankcje

"Nie ma dowodów na to, że systemy Arena-E są instalowane na własnych pojazdach Rosji w Ukrainie, gdzie straciła ona ponad 5 tys. pojazdów opancerzonych. Wynika to prawdopodobnie z niezdolności rosyjskiego przemysłu do produkcji zaawansowanych technologicznie systemów na dużą skalę; problem ten pogłębiają skutki międzynarodowych sankcji" - poinformowano w aktualizacji.