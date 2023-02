Mateusz Obremski: W rocznicę rozpoczęcia przez Rosję szerokiej inwazji przeciwko Ukrainie chińskie MSZ opublikowało swoje dwunastopunktowe stanowisko wobec tego konfliktu, nazywane nawet planem pokojowym. Co jest celem Chińczyków? Naprawdę chodzi tu o zainicjowanie poważnych rozmów?

Reklama

Grzegorz Stec (ekspert think tanku MERICS): Celem tego planu nie jest realne i konstruktywne zaangażowanie się w zatrzymanie rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Chińczycy nie są zainteresowani odgrywaniem roli mediatora, nie stawiają sobie za cel rozwiązania tego konfliktu. Technicznie to, co przedstawili nie jest planem pokojowym, lecz stanowiskiem politycznym (ang. political paper). W znacznej mierze to powtórzenie narracji, które słyszymy z Pekinu od początku wybuchu szerokiej wojny. Choć istotne jest, że pojawiają się kwestie bezpieczeństwa atomowego czy humanitarne. To należy oceniać pozytywnie, ale nie ma w tym nic konstruktywnego. Ciężko, by Chiny stały się dobrym mediatorem gdy ich relacje dyplomatyczne ze stroną ukraińską są tak wątłe. I nie zmienia tego za bardzo spotkanie w Monachium ukraińskiego szefa MSZ Dmytro Kułeby z czołowych chińskim dyplomatą Wangiem Yi. Na linii Moskwa-Pekin mamy do czynienia ze znacznie większą liczbą kontaktów.

Reklama

Czyli sami Chińczycy nie opisują swojej propozycji jako planu pokojowego?

Od samego początku ze strony chińskiej ten dokument określany był jako stanowisko polityczne. Po naszej, zachodniej stronie było może nadmierne podekscytowanie, po stronie chińskiej nie. Ale to nasze podejście jest wykorzystywane, by sprzedawać Europie to stanowisko jako plan pokojowy. Wszystko wpisuje się w chińskie podejście od początku wojny – prorosyjską neutralność. Z jednej strony Chińczycy wspierają Rosję politycznie oraz kampaniami informacyjnymi. A także na płaszczyźnie gospodarczej, gdy spojrzy się na wzrost obrotów handlowych między krajami. Ale z drugiej strony Pekin pokazuje się Europie jako aktor neutralny, oferujący mediację, wcale nie popierający wojny. To też odbicie tego jak Chińczycy postrzegają inwazję rosyjską – patrzą na nią przez pryzmat swojego wielkiego geopolitycznego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi.

Reklama

Wydaje się, że pozycja Chin wyrażona w ich stanowisku jest wewnętrznie sprzeczna. Bo z jednej strony mamy w nim podkreślenie jak istotne jest poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej państw, a z drugiej wezwanie, by znieść sankcje nałożone na Rosję właśnie za pogwałcenie tych zasad.

Ale jest też to, co Chińczycy nazywają poszanowaniem uzasadnionych obaw dotyczących bezpieczeństwa państw, w tym Rosji. Tu Pekin mocno porusza się w marksistowskim czy heglowskim sposobie myślenia. Tak, są sprzeczności. Ale co z tego? Jeśli to służy odpowiedniemu wyższemu celowi, to jest to według nich usprawiedliwione. W naszej części Europy sprawa inwazji rosyjskiej jest tak istotna, że automatycznie nie doszukujemy się dobrych intencji po stronie chińskiej. Ale niekoniecznie jest tak w całej Europie, gdzie występują też silniejsze tendencje antyamerykańskie. Przy takiej sytuacji przekaz Chińczyków obliczony jest też na stworzenie podziałów w ramach Europy i rozbicie współpracy transatlantyckiej.

W swoim stanowisku Chińczycy potępiają zimnowojenną mentalność. Co kryje się za tym pojęciem w ich rozumowaniu?

To postrzeganie tego, co dzieje się w Ukrainie z perspektywy swojego szerszego geopolitycznego kontekstu, swojej obsesji jeśli chodzi o relacje z USA. Pojęcie zimnowojennej mentalności wykorzystywane jest przez chińską dyplomację od bardzo dawna, określa się w ten sposób przede wszystkim działania Stanów Zjednoczonych mające na celu powstrzymywanie rozwoju Chin. Chińczycy obawiają się stworzenia większej antychińskiej koalicji. W znacznej mierze chodzi więc tu o obawę przed budowaniem bloków. A oni uważają, że nadszedł moment, gdy ład światowy zacznie się zmieniać. I po jednej stronie mamy sprzeciwiające się zmianom porządku USA i podmioty przez nie kontrolowane czyli np. UE, Polskę czy G7. Po drugiej są Chiny, które rosną i które potrzebują partnerów, z którymi będą razem zmieniać i do pewnego stopnia destabilizować ład. Tu Rosja jest naturalnym partnerem. Więc ta zimnowojenna mentalność odnosi się przede wszystkim do chińskiego zapatrywania się na powstawania bloku, który miałby ograniczać Chiny oraz inne państwa które chciałby zmieniać wraz z nimi obecny światowy porządek.

Gdzie w tym wszystkim Europa? Nie jesteśmy dla Chińczyków końcowo ważniejszym partnerem niż Rosja? Czy nie żałują, że wojna oddala ich od Europy?

Wojna oddala od siebie Europę i Chiny. Ale pamiętajmy, że z perspektywy chińskiej Europa nie jest tak ważna jak my sami lubimy o tym sobie myśleć. Generalnie polityka Pekinu wobec UE jest w dużej mierze zależna od chińskich relacji z USA. Oni patrzą z niepokojem na to jak Europa wspiera inicjatywy amerykańskie nakierowane na ograniczenie ich pozycji. Ważne jest dla nich też zmniejszenie ograniczeń europejskich na dostęp do naszej technologii, która staje się dla nich tym bardziej istotna im więcej restrykcji nakładają Amerykanie. Np. przy kwestii półprzewodników. Zależy im także na utrzymaniu pozycji na europejskim rynku, ale już nie tak jak kiedyś, bo teraz chcą rozwijać swój własny rynek i kreować tam wzrost konsumpcji. A także mają nadzieję, że państwa rozwijające się staną się o wiele bardziej chłonne i będą w stanie przyjąć więcej chińskiego eksportu.

W związku z tym nie jesteśmy nieistotni, ale nie jesteśmy też dla Pekinu priorytetowym partnerem. Tym bardziej, że sami uznajemy już od 2019 roku Chiny za systemowego rywala. A od tego czasu wydarzyło się mnóstwo, w obszarze sankcji za prześladowanie mniejszości ujgurskiej, spór na linii Wilno-Pekin dotyczący Tajwanu. Zapatrujemy się inaczej na podstawowe sprawy – my chcemy by ład międzynarodowy opierał się na prawie, Chińczycy myślą bardziej w kategorii jednostronnego interesu.

A czym dla interesu Chin jest obecna Rosja? Rozumiem, że może być zapleczem surowcowym oraz pudłem rezonansowym dla niektórych narracji. Ale czym więcej?

Musimy pamiętać, że Rosja dalej jest jednak stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ma wciąż szerokie wpływy w Azji Centralnej. Jest też dość sprawna jeśli chodzi o kampanie informacyjne czy propagandowe w państwach rozwijających się, m.in. w Afryce. Ponadto, jakich innych dużych antyamerykańskich graczy na świecie Chiny będą w stanie przekonać? Nie ma ich tak wielu oprócz Rosji. Z takimi Indiami relacje są napięte ze względu na starcia na granicy.

Chińczycy uważają, że stosunek NATO do Rosji dziś to stosunek NATO do Chin za kilka lat. Obawiają się presji. A kwestia chińska po raz pierwszy pojawiła się w strategicznym koncepcie NATO, w styczniu wydano też po raz pierwszy wspólne oświadczenie Sojuszu i UE odnoszące się do Chin. Mamy więc formowanie się zrębów koalicji, której Chińczycy się boją. Dlatego celem Chińczyków jest ograniczenie uczestnictwa Europy w takich inicjatywach. Choć równocześnie nie mają złudzeń, że będą w stanie nas przekonać co do swojej wizji zmian ładu międzynarodowego. My po prostu nie jesteśmy partnerem ze względu na różnice w wartościach, które podkreślaliśmy wielokrotnie. To nie tylko kwestia praw człowieka, ale także tego jak podchodzimy do multilateralizmu, do organizacji międzynarodowych, czy systemu gospodarczego, opartego na konkurencyjności czy na silnych podmiotach państwowych i narodowych czempionach. Tu mamy rozdźwięk.

Ten rozdźwięk oczywisty jest też w naszym postrzeganiu Rosji. W najbliższych miesiącach ma dojść do spotkania Władimira Putina z Xi Jinpingiem. Jakie są Pana oczekiwania? Możliwe jest zacieśnienie współpracy czy wciąż będziemy obserwować prorosyjską neutralność?

Myślę, że bardzo wiele zależy od rozwoju innych spraw. Pytanie na przykład ile chińskich podmiotów Amerykanie obejmą sankcjami w związku z wojną. Jest sprawa ewentualnego dostarczania w przyszłości Rosji przez Chiny broni, być może dronów bojowych. Ale poruszamy się tu w sferze niedomówień i wielu niesprawdzonych informacji, także po stronie amerykańskiej która twierdzi, że Pekin poważnie rozważa wsparcie militarne Kremla. Ale decyzja nie została jeszcze podjęta. Jest polityczny interes po stronie amerykańskiej do wygłaszania takich informacji. Idzie to wtedy trochę w kontrze do działań Chin na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa i tego planu pokojowego. Warto natomiast, by także UE jasno stawiała sprawę Chinom, że dostarczanie bezpośrednio broni do Rosji jest dla samej Europy przekroczeniem granicy.

Czy mocna wspólna groźba sankcji, amerykańskich i europejskich, może końcowo przeważyć i skutecznie odstraszyć Chiny przed wojskowym wsparciem Rosji?

Ciężko powiedzieć jednoznacznie, Chiny potrafią nas zaskoczyć. Powinniśmy być ostrożni z mocnymi stwierdzeniami w jedną lub drugą stronę. Z pewnością można powiedzieć, że w ciągu tego roku Chiny starały się nawigować swoim wsparciem dla Rosji tak, by nie przekroczyć pewnych granic, które spowodowałyby że stałyby się obiektem sankcji. Czy będzie tak dalej, dopiero zobaczymy. Wydaję mi się, że jawne wsparcie militarne byłoby niespójne z chińskimi działaniami z minionego roku. Zwrot w polityce nie wydaje się prawdopodobny. Również pamiętajmy, ze mamy do czynienia z zaostrzeniem się relacji chińsko amerykańskich, m.in. z powodu wykrycia przez USA chińskiego balonu szpiegowskiego nad swoim terytorium.

Jak dużym obciążeniem dla chińskiej gospodarki okazały się oceniając to rok po wojnie sankcje wtórne? Dalej Chiny się tego obawiają czy może nauczyli się już to obchodzić?

Sankcje nałożone na Rosje nie są wielkim problemem dla Chin. Z ich perspektywy główne obawy to reperkusje polityki zero covid, która odbiła się na społeczeństwie, spowodowała większa niezadowolenie, zwłaszcza wśród tych mniej uprzywilejowanych grup. Jeśli chodzi o sankcje, to Pekin znacznie bardziej obawia się tych nakładanych bezpośrednio przez Stany Zjednoczone. Na przykład restrykcji w eksporcie czy dostępie do półprzewodników. A powinniśmy się spodziewać kolejnych takich działań ze strony USA na przestrzeni tego roku. I tu występuje różnica między USA a UE, bo Unia nie chciałaby rozbijać potencjału gospodarczego Chin. A bardziej punktowo wykorzystywać restrykcji importowe czy technologiczne. Natomiast jeśli chodzi o skuteczność europejskich sankcji to warto podkreślić, że jesteśmy tu mocno zależni od US. Choć niedawno W Holandia zaproponowała, by stworzyć centrum zarządzające sankcjami po stronie europejskiej, ale do materializacji tego pomysłu jeszcze bardzo daleka droga.

Co może więc wpłynąć, a może nawet zmienić, politykę Chin? Że w końcu postanowią – dosyć siedzenia okrakiem.

Z pewnością kwestia Tajwanu. Jeśli będziemy mieli do czynienia z wysłaniem na wyspę wysokiej rangą delegacji z USA, to prawdopodobnie zwiększyłoby to poziom koordynacji z Rosja. W przypadku NATO byłyby to komunikaty, które już się zaczynają patrząc na wypowiedzi m.in. sekretarza generalnego Jensa Stoltenbgerga, zainteresowania IndoPacyfikiem. Prawdopodobnie Chiny odpowiadałyby na takie komunikaty mocniejszym zaangażowaniem się po stronie Rosji.

W drugą stronę – jeśli Rosja faktycznie zacznie używać nuklearnego szantażu, to Chińczycy nie będą tego akceptować. To dla nich niekorzystne m.in. z powodu ich relacji z innymi nuklearnymi państwami w regionie, Indiami i Pakistanem. To może nie byłaby czerwona linia, ale ograniczyłoby to pewnie współpracę na linii Pekin-Moskwa. Pekin mocno sprzeciwia się wykorzystaniu broni nuklearnej. Chiny nie lubią podejmować ryzyka, pod tym kątem są zasadniczo inne od Rosji. Lepiej radzą sobie w długoterminowych planach niż nagłych, niespodziewanych sytuacjach. Podjęcia wielkiego ryzyka, a tym niewątpliwie jest eskalacja nuklearna, nie jest podejściem preferowanym przez Chiny.